"Бавария" просматривала 18-летнего игрока "Интера"

Хавбек "Интера" Люсьен Агум попал в сферу интересов "Баварии".

Как сообщает Sport Bild, мюнхенский клуб отправлял своих скаутов для просмотра 18-летнего француза.

Текущий сезон Агум проводит в аренде в "Специи", за которую сыграл три матча.

Соглашение игрока с "Интером" рассчитано до 2023 года. В составе "нерадзурри" он провел три матча в Серии А.

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