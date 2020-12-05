"Леванте" разгромил "Хетафе" в матче Примеры

Теги левантехетафе

"Леванте" разгромил "Хетафе" в матче Примеры

В рамках 12-го тура испанской Примеры "Леванте" уверенно разобрался с "Хетафе".

"Леванте" - "Хетафе" 3:0

Голы: Рохер Марти, 5 - 1:0, Дани Гомес, 17 - 2:0, Де Фрутос, 57 - 3:0

"Леванте": Фернандес, Коке (Мирамон, 76), Постиго, Везу, Клерк, Вукчевич (Мальса, 60), Мелеро, Рочина, Де Фрутос (Sevikyan, 83), Рохер Марти (Леон, 76), Дани Гомес (Моралес, 60).

"Хетафе": Сория, Оливера (Мольехо, 66), Ньом (Максимович, 66), Чема Родригес, Джене, Арамбарри, Кукурелья, Кабако, Анхель Родригес (Патрик, 84), Мата (Эчейта, 23), Эрнандес (Унал, 66).

Удаления: Чема Родригес (7), Джене (77).

Читайте также: "Атлетик" проиграл "Сельте" в матче Примеры. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Локомотив" переиграл "Рубин" благодаря дублю Игнатьева

"Локомотив" переиграл "Рубин" благодаря дублю Игнатьева

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов