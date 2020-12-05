"Тамбов" может сняться с РПЛ

"Тамбов" зимой может сняться с РПЛ, сообщает "Чемпионат" ссылаясь на источники, близкие к клубу.

"Тамбов" точно проведет оставшиеся в декабре игры, однако во время зимней паузы может сняться с РПЛ. Главной причиной является то, что руководство Тамбовской области не исполняет обязательства перед клубом. Все не понимают, почему руководство не реагирует на проблемы", - заявил источник.

Напомним, что у "Тамбова" есть финансовые проблемы, из-за которых появились долги по зарплате игрокам.

После 17 туров "Тамбов" занимает в РПЛ 14-е место.

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