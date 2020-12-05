"Шахтер" разгромил "Минай", "Динамо" одолело "Мариуполь"

В рамках 12-го тура УПЛ "Шахтер" уверенно разобрался с "Минайем", а киевское "Динамо" переиграло "Мариуполь".

"Динамо" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Шахтер" на 3 очка.

"Шахтер" - "Минай" 5:1

Голы: Допилка (аг), 20 - 1:0, Фернандо, 21 - 2:0, Соломон, 30 - 3:0, Нуриев, 35 - 3:1, Матвиенко, 49 - 4:1, Лопыренок (аг), 73 - 5:1

"Шахтер": Трубин, Болбат, Бондарь, Витао (Степаненко, 80), Матвиенко, Майкон, Алан Патрик (Коваленко, 70), Соломон, Маркос Антонио (Тете, 70), Тайсон (Вьюнник, 70), Фернандо (Марлос, 65).

"Минай": Каниболоцкий, Маембе, Допилка (Матич, 61), Лопыренок, Сакив (Малепе, 77), Ткачук (Хахлев, 71), Голодюк (Снижко, 71), Пиняшко, Кожанов, Шиндер, Нуриев (Карноза, 61).



"Мариуполь" - "Динамо" 1:2

Голы: Гармаш, 6 - 0:1, Цыганков, 77 - 0:2, Топалов, 90+4 - 1:2

"Мариуполь": Кудрик, Доброхотов, Чоботенко, Муравский, Стасюк, Петерман, Мишнев, Очеретько, Топалов, Горбунов, Сикан (Кулаков, 50)

"Динамо": Нещерет, Кендзера, Попов, Миколенко, Караваев, Гармаш (Бущан, 42), Андриевский, Цыганков, Шапаренко (Шепелев, 81), Де Пена (Родригес, 89), Супряга (Вербич, 81)

Удаление: Нещерет (39).

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