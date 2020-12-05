"Шахтер" разгромил "Минай", "Динамо" одолело "Мариуполь"
В рамках 12-го тура УПЛ "Шахтер" уверенно разобрался с "Минайем", а киевское "Динамо" переиграло "Мариуполь".
"Динамо" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Шахтер" на 3 очка.
"Шахтер" - "Минай" 5:1
Голы: Допилка (аг), 20 - 1:0, Фернандо, 21 - 2:0, Соломон, 30 - 3:0, Нуриев, 35 - 3:1, Матвиенко, 49 - 4:1, Лопыренок (аг), 73 - 5:1
"Шахтер": Трубин, Болбат, Бондарь, Витао (Степаненко, 80), Матвиенко, Майкон, Алан Патрик (Коваленко, 70), Соломон, Маркос Антонио (Тете, 70), Тайсон (Вьюнник, 70), Фернандо (Марлос, 65).
"Минай": Каниболоцкий, Маембе, Допилка (Матич, 61), Лопыренок, Сакив (Малепе, 77), Ткачук (Хахлев, 71), Голодюк (Снижко, 71), Пиняшко, Кожанов, Шиндер, Нуриев (Карноза, 61).
"Мариуполь" - "Динамо" 1:2
Голы: Гармаш, 6 - 0:1, Цыганков, 77 - 0:2, Топалов, 90+4 - 1:2
"Мариуполь": Кудрик, Доброхотов, Чоботенко, Муравский, Стасюк, Петерман, Мишнев, Очеретько, Топалов, Горбунов, Сикан (Кулаков, 50)
"Динамо": Нещерет, Кендзера, Попов, Миколенко, Караваев, Гармаш (Бущан, 42), Андриевский, Цыганков, Шапаренко (Шепелев, 81), Де Пена (Родригес, 89), Супряга (Вербич, 81)
Удаление: Нещерет (39).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13