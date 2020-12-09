Кевин-Принс Боатенг назвал лучшего тренера в своей карьере

Хавбек "Монцы" Кевин-Принс Боатенг считает тренера "Сассуоло" Роберто Де Дзерби лучшим в своей карьере.

"Клопп придает тебе очень много энергии, что позволяет поверить в вещи, которые кажутся недостижимыми. В этом он лучший. Для многих Клопп не является лучшим тренером мира, однако его упорство передается тебе. Те, кто выходит на поле, готовы к убийству ради него.

Все же лучший тренер в моей карьере - Роберто Де Дзерби. И как футбольный идеолог, и как человек. Я считаю его сильнейшим тренером, у нет нет слабых мест. Футбол - его жизнь. Взгляните, что он сделал с "Сассуоло" за столь короткий промежуток времени", - приводит слова Боатенга DAZN.

Отметим, что за свою карьеру Боатенг играл под руководством таких тренеров, как Массимилиано Аллегри, Нико Ковач, Кике Сетьен, Хуанде Рамос и Синиша Михайлович, Юрген Клопп и Роберто Де Дзерби.

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