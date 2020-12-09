Пять игроков ЦСКА пропустят матч с загребским "Динамо"
Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, кто из футболистов пропустит матч Лиги Европы с загребским "Динамо".
"В Москве остались Никола Влашич, Марио Фернандес, Алан Дзагоев, Хердур Магнуссон и Чидера Эджуке. Они будут готовиться в следующему матчу в РПЛ. Однако у нас все равно выйдет боеспособный состав и сбалансированная команда, которая будет играть на победу", - заявил Гончаренко.
Поединок между клубами пройдет завтра, 10 декабря, в 23:00 (мск). Первая игра завершилась нулевой ничьей.
Напомним, что ЦСКА уже потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.
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