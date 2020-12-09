Игроки "Манчестер Юнайтед" выступают за продажу Погба

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может покинуть клуб.

По сведениям Manchester Evening News, часть игроков команды выступают за продажу француза. Они уверены, что в плохих результатах команды в текущем сезоне виноват наставник Уле Гуннар Сульшер, который снисходительно относится к некоторым игрокам, в частности к Погба.

Также отмечается, что футболисты "МЮ" хотят видеть основным вратарем Дина Хендерсона, а не Давида Де Хеа.

Напомним, что вчера в матче ЛЧ "МЮ" проиграл "РБ Лейпцигу" и вылетел в Лигу Европы.

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