"Порту" ведет переговоры о возвращении Халка
"Порту" хочет вернуть бразильского нападающего Халка.
Как сообщает Fichajes, португальский клуб уже приступил к переговорам с агентом футболиста о возможном переходе. Отмечается, что сам Халк также не против возвращения в клуб.
Халк выступал за "Порту" с 2008 по 2012 год, после чего перебрался в "Зенит".
Последним клубом Халка был "Шанхай СИПГ", который он покинул на этой неделе. В составе китайского клуба он провел 132 матча и забил 71 гол.
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|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
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|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
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|ФК Фамаликао
|28
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|6
|Рио Аве
|28
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|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
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|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
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|14
|Белененсиш
|27
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|КД Тондела
|28
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|Портимоненсе
|28
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|Дешпортиво Авеш
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|14