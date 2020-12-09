"Порту" ведет переговоры о возвращении Халка

"Порту" хочет вернуть бразильского нападающего Халка.

Как сообщает Fichajes, португальский клуб уже приступил к переговорам с агентом футболиста о возможном переходе. Отмечается, что сам Халк также не против возвращения в клуб.

Халк выступал за "Порту" с 2008 по 2012 год, после чего перебрался в "Зенит".

Последним клубом Халка был "Шанхай СИПГ", который он покинул на этой неделе. В составе китайского клуба он провел 132 матча и забил 71 гол.

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