Максименко стал лучшим игроком "Спартака" в прошлом сезоне по мнению болельщиков
Голкипер "Спартака" Александр Максименко признан лучшим игроком клуба в прошлом сезоне по версии болельщиков.
Как сообщает официальный сайт клуба, вратарю были вручены "Золотой кабан" и "Гладиатор года".
"Спасибо болельщикам, проголосовавшим за меня. Очень приятно получить сразу и "Кабана", и "Гладиатора". Постараюсь оправдать надежды болельщиков и в текущем сезоне. Буду делать все возможное на благо клуба", - заявил Максименко.
В прошлом сезоне Максименко провел 36 матчей, из которых в 8 отстоял на ноль.
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