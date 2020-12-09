Максименко стал лучшим игроком "Спартака" в прошлом сезоне по мнению болельщиков

Голкипер "Спартака" Александр Максименко признан лучшим игроком клуба в прошлом сезоне по версии болельщиков.

Как сообщает официальный сайт клуба, вратарю были вручены "Золотой кабан" и "Гладиатор года".

"Спасибо болельщикам, проголосовавшим за меня. Очень приятно получить сразу и "Кабана", и "Гладиатора". Постараюсь оправдать надежды болельщиков и в текущем сезоне. Буду делать все возможное на благо клуба", - заявил Максименко.

В прошлом сезоне Максименко провел 36 матчей, из которых в 8 отстоял на ноль.

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