"Зенит", "Ренн" и "Ференцварош" - худшие команды групповой стадии Лиги Чемпионов

"Зенит", "Ренн" и "Ференцварош" продемонстрировали худший результат в групповой стадии Лиги Чемпионов.

Все три клуба завершили стадию на последних местах, набрав по одному очку в шести играх.

Отметим, что "Мидтъюлланд" благодаря ничье с "Ливерпулем" имеет два очка.

Напомним, что другой российский клуб - "Краснодар", пробился в плей-офф Лиги Европы.

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