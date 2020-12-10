"Локомотив" проиграл "Баварии", "Атлетико" победил "Зальцбург"
В заключительном туре групповой стадии Лиги Чемпионов "Локомотив" проиграл "Баварии", а "Атлетико" одержал победу над "Зальцбургом".
Таким образом, в плей-офф ЛЧ прошли "Бавария" и "Атлетико". "Зальцбург" сыграет в Лиге Европы.
"Бавария" - "Локомотив" 2:0
Голы: Зюле, 63 - 1:0, Шупо-Мотинг, 80 - 2:0
"Бавария": Нойер, Зюле, Дэвис (Люка Эрнандес, 69), Боатенг (Ричардс, 69), Сарр, Сане (Штиллер, 85), Рока, Мюллер (Гнабри, 46), Дуглас Коста, Шупо-Мотинг, Горетцка (Мусиала, 61).
"Локомотив": Гильерме, Магкеев, Райкович, Чорлука, Игнатьев, Камано (Иосифов, 76), Миранчук, Живоглядов, Рыбчинский (Сильянов, 88), Рыбус, Эдер.
"Ред Булл Зальцбург" - "Атлетико" 0:2
Голы: Эрмосо, 39 - 0:1, Карраско, 86 - 0:2
"Ред Булл": Станкович, Ульмер, Вебер (Онгене, 90), Кристенсен, Рамальо, Мвепу (Сучич, 89), Юнузович, Собослаи (Окугава, 89), Койта (Адейеми, 79), Дака (Окафор, 73), Бериша.
"Атлетико": Облак, Эрмосо, Фелипе, Савич, Триппьер, Сауль (Эррера, 64), Карраско (Лемар, 89), Льоренте (Лоди, 90), Коке, Жоау Феликс (Торрейра, 89), Суарес (Корреа, 64).
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