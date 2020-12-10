"Шахтер" выбил "Интер" из еврокубков, "Реал" разобрался с гладбахской "Боруссией" и возглавил группу

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"Шахтер" выбил "Интер" из еврокубков, "Реал" разобрался с гладбахской "Боруссией" и возглавил группу

В заключительном туре групповой стадии Лиги Чемпионов "Реал" одержал победу над менхенгладбахской "Боруссией", а "Шахтер" сыграл вничью с "Интером".

Таким образом, "Реал" и "Боруссия" продолжат свой путь в ЛЧ, а "Шахтер" отправится в Лигу Европы.

"Реал" - "Боруссия" М 2:0

Голы: Бензема, 9 - 1:0, Бензема, 31 - 2:0

"Реал": Куртуа, Рамос, Менди, Варан, Васкес, Каземиро, Кроос, Винисиус Жуниор (Асенсио, 74), Модрич, Родриго (Аррибас, 74), Бензема.

"Боруссия" М: Зоммер, Эльведи, Лайнер, Гинтер, Вендт (Лазаро, 46), Нойхаус, Крамер (Бенеш, 85), Штиндль (Вольф, 85), Эмболо (Закария, 46), Плеа, Тюрам (Херрманн, 85).


"Интер" - "Шахтер" 0:0

"Интер": Ханданович, Янг (Перишич, 68), Бастони (Д`Амброзио, 85), Шкриньяр, Хакими (Дармиан, 85), Барелла, Гальярдини (Санчес, 75), Брозович, де Врей, Мартинес (Эриксен, 85), Лукаку.

"Шахтер": Трубин, Витао (Хочолава, 36), Матвиенко, Додо, Бондарь, Тете (Соломон, 65), Коваленко, Марлос (Алан Патрик, 64), Степаненко, Тайсон (Дентиньо, 86), Майкон.  

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