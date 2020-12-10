ПСЖ пока не продвинулся в переговорах о продлении контракта с Неймаром

ПСЖ продолжает вести переговоры с Неймаром о новом контракте.

По сведениям Le Parisien, бразилец не собирается продлевать соглашение, если не получит гарантий того, что ПСЖ будет конкурентоспособным клубом в ближайшие годы.

Кроме того, Неймар настаивает на трансфере капитана "Барселоны" Лионеля Месси, но клуб не дал ему гарантий в этом вопросе.

При этом отмечается, что Неймар осознает, что он вряд ли найдет клуб, который сможет выплачивать ему нынешнюю зарплату.

Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

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