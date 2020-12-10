ПСЖ пока не продвинулся в переговорах о продлении контракта с Неймаром

Теги псжнеймарлионель месси

ПСЖ пока не продвинулся в переговорах о продлении контракта с Неймаром

ПСЖ продолжает вести переговоры с Неймаром о новом контракте.

По сведениям Le Parisien, бразилец не собирается продлевать соглашение, если не получит гарантий того, что ПСЖ будет конкурентоспособным клубом в ближайшие годы.

Кроме того, Неймар настаивает на трансфере капитана "Барселоны" Лионеля Месси, но клуб не дал ему гарантий в этом вопросе.

При этом отмечается, что Неймар осознает, что он вряд ли найдет клуб, который сможет выплачивать ему нынешнюю зарплату.

Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

Читайте также: Кандидат в президенты "Барселоны" Фарре высказался о возможном трансфере Неймара. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Шесть футболистов "Локомотива" пропустили матч с "Баварией" из-за сомнительных тестов на коронавирус

Шесть футболистов "Локомотива" пропустили матч с "Баварией" из-за сомнительных тестов на коронавирус

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов