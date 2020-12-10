Три клуба РПЛ поборются за Пейчиновича
Защитник "Факела" Неманья Пейчинович может продолжить карьеру в клубе РПЛ.
"Интерес к игроку есть. Конкретики нет. К нему проявляют интерес три клуба РПЛ, однако назвать их не могу. Могу сказать, что "Локомотива" среди этих клубов нет", - заявил спортивный директор клуба Кирилл Котов.
Пейчинович перебрался в "Факел" в октябре в качестве свободного агента. На его счету два гола в 11 играх.
Напомним, что с 2014 по 2018 год Пейчинович играл в "Локомотиве".
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