Черышев выздоровел от коронавируса

Хавбек "Валенсии" Денис Черышев возобновил занятия в общей группе.

Как сообщает сайт клуба, россиянин занимался вместе с командой впервые с 27 ноября. Ранее сообщалось, что игрок болел коронавирусом.

В текущем сезоне Черышев принял участие в пяти играх и отдал одну результативную передачу.

После 12 туров "Валенсия" занимает в Примере 13-е место, имея в активе 13 очков.

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