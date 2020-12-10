Черышев выздоровел от коронавируса
Хавбек "Валенсии" Денис Черышев возобновил занятия в общей группе.
Как сообщает сайт клуба, россиянин занимался вместе с командой впервые с 27 ноября. Ранее сообщалось, что игрок болел коронавирусом.
В текущем сезоне Черышев принял участие в пяти играх и отдал одну результативную передачу.
После 12 туров "Валенсия" занимает в Примере 13-е место, имея в активе 13 очков.
Читайте также: Черышев хочет продолжить карьеру в "Динамо", однако клуб не заинтересован в футболисте. | http://soccernews.ru
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