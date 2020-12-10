Павел Мамаев перенес операцию

Хавбек "Ростова" Павел Мамаев сегодня перенес операцию.

"Операция прошла успешно, а главное - вовремя", - сообщила супруга футболиста Алана Мамаева в инстаграме.

Характер травмы Мамаева остается неизвестным, однако известно, что игрок пропустит остаток года.

В этом сезоне Мамаев провел 9 матчей, в которых отметился двумя голами и одним ассистом.

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