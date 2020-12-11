"Бетис" интересуется Виллианом

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"Бетис" интересуется Виллианом

Вингер "Арсенала" Виллиан попал в сферу интересов "Бетиса".

По сведениям Goal.com, испанский клуб попытается заполучить бразильца в ближайшее трансферное окно. В Виллиане видят замену Хоакину, который вскоре покинет клуб.

Отмечается, что "канониры" не исключают продажу игрока, так как демонстрирует неубедительную игру.

В составе "Арсенала" Виллиан провел 14 матчей, в которых отметился тремя голевыми передачами.

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