Зидан прокомментировал победу над "Атлетико"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан высказался о победе над "Атлетико" (2:0).

"Мне понравилось, как мы выглядели на протяжении всей игры, как и в Лиге Чемпионов перед этим. И как мы это сделали! Против "Атлетико", который не проигрывал в чемпионате 26 матчей.

Мы постоянно прессинговали их на всех участках поля, не оставляли в покое соперника. Игра была под нашим контролем. У "Атлетико" был всего один момент - у Сауля.

Кроос и Модрич хорошо помогали нам находить подход к воротам соперника. Играя быстро, совершая диагональные передачи, мы обнаружили дыры в обороне соперника. Они исключительные футболисты. Бензема тоже. И Васкес играл потрясающе, и Карвахаль, и наш капитан Рамос, и Варан. Да все в порядке!

Будет ли ротация? Посмотрим. Мы сыграли три матча с небольшими изменениями в составе, однако я планирую задействовать всех", - приводит слова Зидана Marca.

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