Хунтелаар анонсировал завершение карьеры
Нападающий "Аякса" Клаас-Ян Хунтелаар собирается завершить карьеру по окончании сезона.
"Это правда, я планирую завершить карьеру. Я задумался над этим на протяжении последнего месяца. Конец близок, и, думаю, это мой последний сезон. Я с удовольствием буду играть до конца сезона.
Планирую отдохнуть несколько месяцев, чтобы побыть дома с семьей, все-таки карьера была насыщенной. Потом, думаю, получу диплом тренера", - приводит слова Хунтелаара Fox Sports.
За свою карьеру 37-летний Хунтелаар выступал за ПСВ, "Аякс", "Херенвен", "Реал", "Милан" и "Шальке". На его счету более 400 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23