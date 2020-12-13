Хунтелаар анонсировал завершение карьеры

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Хунтелаар анонсировал завершение карьеры

Нападающий "Аякса" Клаас-Ян Хунтелаар собирается завершить карьеру по окончании сезона.

"Это правда, я планирую завершить карьеру. Я задумался над этим на протяжении последнего месяца. Конец близок, и, думаю, это мой последний сезон. Я с удовольствием буду играть до конца сезона.

Планирую отдохнуть несколько месяцев, чтобы побыть дома с семьей, все-таки карьера была насыщенной. Потом, думаю, получу диплом тренера", - приводит слова Хунтелаара Fox Sports.

За свою карьеру 37-летний Хунтелаар выступал за ПСВ, "Аякс", "Херенвен", "Реал", "Милан" и "Шальке". На его счету более 400 голов.

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