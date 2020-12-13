Дом Паоло Росси ограбили во время его похорон

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Дом Паоло Росси ограбили во время его похорон

Неизвестные ограбили дом умершего легендарного итальянца Паоло Росси.

Как сообщает Football Italia, ограбление произошло во время похорон футболиста, которые проходили в Виченце.

Отмечается, что были украдены личные вещи, часы Росси. Полиция возбудила уголовное дело.

Росси является обладателем "Золотого мяча" 1982 года. Он умер в возрасте 64 лет от рака лёгких.

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