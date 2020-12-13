Неймар сделал тату с цитатой Кобе Брайанта

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Неймар сделал тату с цитатой Кобе Брайанта

Форвард ПСЖ Неймар почтил память легендарного баскетболиста Кобе Брайанта, который погиб в авиакатастрофе в январе 2020 года.

Бразилец сделал татуировку с цитатой Кобе: "Люди не понимают, насколько я одержим победами".

Напомним, что Брайант разбился на своем вертолете. Кроме него на борту находились 8 пассажиров, включая 13-летнюю дочь.

В нынешнем сезоне Неймар провел 11 игр, в которых забил 9 голов и отдал 3 ассиста.

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