Неймар сделал тату с цитатой Кобе Брайанта
Форвард ПСЖ Неймар почтил память легендарного баскетболиста Кобе Брайанта, который погиб в авиакатастрофе в январе 2020 года.
Бразилец сделал татуировку с цитатой Кобе: "Люди не понимают, насколько я одержим победами".
Напомним, что Брайант разбился на своем вертолете. Кроме него на борту находились 8 пассажиров, включая 13-летнюю дочь.
В нынешнем сезоне Неймар провел 11 игр, в которых забил 9 голов и отдал 3 ассиста.
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