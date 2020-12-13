Ван дер Ваарт сделал выбор между Месси и Роналду

Экс-игрок "Реала" Рафаэль ван дер Ваарт сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

"Роналду - лучший футболист, с которым я когда-либо играл. Мне повезло выступать с ним в "Реале". Речь идет о машине, которая может забить 700 голов за карьеру. Больше никогда не будет другого такого футболиста, как он или Месси.

Между прочим, я предпочитаю Роналду из-за его менталитета и потому, что он везде побеждал", - приводит слова голландца Football Italia.

Читайте также: Экс-игрок "Барселоны" Артур: "Роналду просто офигенный". | http://soccernews.ru