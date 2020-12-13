Ван дер Ваарт сделал выбор между Месси и Роналду
Экс-игрок "Реала" Рафаэль ван дер Ваарт сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
"Роналду - лучший футболист, с которым я когда-либо играл. Мне повезло выступать с ним в "Реале". Речь идет о машине, которая может забить 700 голов за карьеру. Больше никогда не будет другого такого футболиста, как он или Месси.
Между прочим, я предпочитаю Роналду из-за его менталитета и потому, что он везде побеждал", - приводит слова голландца Football Italia.
Читайте также: Экс-игрок "Барселоны" Артур: "Роналду просто офигенный". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
"Реал Сосьедад" не победил "Эйбар", но все равно вышел на 1 место
-
1
Куман обвинил Пуча в сливе информации
-
Камано исключили из заявки "Локомотива" на матч с "Краснодаром" из-за повреждения ногтя
-
"Ницца" уступила "Ренну" в матче Лиги 1
-
"Саутгемптон" разгромил "Шеффилд" и поднялся на третье место АПЛ
-
"Интер" вырвал победу над "Кальяри"
-
СМИ: Дортмундская "Боруссия" уволила Люсьена Фавра
-
Экс-тренер "Спартака" прокомментировал арест Промеса
-
Камоцци стал трансферным консультантом "Спартака"
-
"Рубин" на выезде переиграл "Тамбов"
-
"Спартак" подаст жалобу на судейство в матче с "Сочи"
-
Алексей Миранчук возвращается к тренировкам в общей группе "Аталанты"
-
Ван дер Ваарт сделал выбор между Месси и Роналду
-
В матче "Краснодар" - "Локомотив" произошла замена арбитра
-
Неймар сделал тату с цитатой Кобе Брайанта
-
Семак вошел в топ-5 тренеров "Зенита" по количеству побед
-
Экс-игроку "Спартака" Промесу грозит четыре года тюрьмы
-
На матче "Тамбов" - "Рубин" не будут использоваться офсайдные линии VAR
-
Тедеско сделал заявление касательно инцидента в матче с "Сочи"
-
"А коньки выдадут?": Футболисты "Рубина" оценили поле перед игрой с "Тамбовом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17