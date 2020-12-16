Экс-игрок "Ахмата" рассказал, какие подарки Кадыров делал футболистам

Экс-игрок "Ахмата" и "Химок" Артем Воронкин рассказал, какие подарки футболистам делал Рамзан Кадыров.

"Когда я выступал за "Терек", мы только пробились в высшую лигу, и Кадыров приходил почти на каждый матч. Тогда он мог любому футболисту подарить автомобиль после матча. А тем, кто отказывался от машины, сто тысяч долларов наличкой. Все знали, что могли получить в премию либо 200-й крузак, либо сто тысяч. Ну и премиальные часто были: тройные, пятерные.

Тогда большой ажиотаж был. Часто встречались с ним, приглашал в резиденцию нас. Он уделял много внимания клубу, а сейчас слышал, что редко посещает игры", - рассказал Воронкин.

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