Зе Луиш вылечился от коронавируса и завтра перенесет операцию
Форвард "Локомотива" Зе Луиш завтра, 17 декабря, перенесет операцию на стопе.
"Зе Луиш сдал отрицательный тест на коронавирус. Завтра его ждет операция", - сообщил директор по связям с общественностью клуба Кирилл Брейдо.
Ранее сообщалось, что футболисту не могли провести операцию пока он полностью не выздоровеет от коронавируса.
Напомним, что Зе Луиш получил перелом стопы в игре ЛЧ против "Зальцбурга".
В текущем сезоне на счету Зе Луиша один гол и две результативные передачи в 11 играх.
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