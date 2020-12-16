Зе Луиш вылечился от коронавируса и завтра перенесет операцию

Форвард "Локомотива" Зе Луиш завтра, 17 декабря, перенесет операцию на стопе.

"Зе Луиш сдал отрицательный тест на коронавирус. Завтра его ждет операция", - сообщил директор по связям с общественностью клуба Кирилл Брейдо.

Ранее сообщалось, что футболисту не могли провести операцию пока он полностью не выздоровеет от коронавируса.

Напомним, что Зе Луиш получил перелом стопы в игре ЛЧ против "Зальцбурга".

В текущем сезоне на счету Зе Луиша один гол и две результативные передачи в 11 играх.

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