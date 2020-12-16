ОМОН вмешался в конфликт между фанатами "Зенита" и "Спартака"

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ОМОН вмешался в конфликт между фанатами "Зенита" и "Спартака"

Фанаты "Спартака" прорвались в сектор болельщиков "Зенита" на "Газпром Арене".

Конфликт между болельщиками удалось предотвратить благодаря стюардам и ОМОН. Фанаты "Спартака" были возвращены на свой сектор.

Отмечается, что матч должен был проходить при пустых трибунах, допускали только обладателей бизнес-абонементов.

После первого тайма команды играют вничью со счетом 1:1.

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