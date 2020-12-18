Месси получил награду от князя Монако
Капитан "Барселоны" Лионель Месси получил награду, патронируемую князем Монако.
Аргентинец стал обладателем награды Champion for Peace of the Year, вручаемую за приверженность делу мира, решение социальных проблем и служение обществу. Напомним, что Месси является создателем благотворительного фонда Messi Foundation.
"Мы уверены, что пример, который подает Месси в плане фэйр-плей на поле, а также вносимый им социальный вклад действительно влияют на сегодняшнее общество", - сказал князь Монако Альбер II.
"Мне очень приятно получить такое признание. Обычно я не гонюсь за признанием, однако получить эту награду я очень рад", - заявил Месси.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14