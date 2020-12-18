Куман высказался о положении Пуча в "Барселоне"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман рассказал о положении полузащитника Рики Пуча в команде.

"Возможно, ему нужно набрать мышечную массу. Мне нравятся футболисты, которые каждый день стараются стать лучше и обеими руками хватаются за возможность прогрессировать.

У нас в полузащите большая конкуренция, однако, возможно, на тренировках Пуч делает недостаточно, чтобы изменить мнение тренера. Сейчас важно не только мастерство. Необходимы и многие другие вещи", - приводит слова Кумана Diario Sport.

Напомним, что в начале сезона Куман предлагал Пучу уйти в аренду, однако игрок принял решение остаться.

В текущем сезоне Пуч принял участие в четырех матчах.

Читайте также: Куман обвинил Пуча в сливе информации. | http://soccernews.ru