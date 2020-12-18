Куман высказался о положении Пуча в "Барселоне"
Наставник "Барселоны" Рональд Куман рассказал о положении полузащитника Рики Пуча в команде.
"Возможно, ему нужно набрать мышечную массу. Мне нравятся футболисты, которые каждый день стараются стать лучше и обеими руками хватаются за возможность прогрессировать.
У нас в полузащите большая конкуренция, однако, возможно, на тренировках Пуч делает недостаточно, чтобы изменить мнение тренера. Сейчас важно не только мастерство. Необходимы и многие другие вещи", - приводит слова Кумана Diario Sport.
Напомним, что в начале сезона Куман предлагал Пучу уйти в аренду, однако игрок принял решение остаться.
В текущем сезоне Пуч принял участие в четырех матчах.
Читайте также: Куман обвинил Пуча в сливе информации. | http://soccernews.ru
главное
-
Неймар - автор лучшего гола группового этапа Лиги Чемпионов
-
"Зенит" снова сильнее "Спартака", поражение "Локомотива": все результаты 19-го тура РПЛ
-
Кокорин может покинуть "Спартак"
-
Месси не примет решение об уходе из "Барселоны" ранее конца января
-
Названы претенденты на звание лучшего игрока группового этапа Лиги Чемпионов
Лента новостей
-
Ибрагимович снова выбыл из-за травмы
-
Журналист Романо назвал сумму трансфера Траоре в "Манчестер Юнайтед"
-
Куман высказался о положении Пуча в "Барселоне"
-
Кокорин улетел на Мальдивы без разрешения "Спартака"
-
Агент рассказал, сколько "Спартак" требовал у "Фиорентины" за Кокорина
-
Месси получил награду от князя Монако
-
Неймар - автор лучшего гола группового этапа Лиги Чемпионов
-
1
Кокорин отправился в отпуск на Мальдивы
-
Широков отказался от дачи показаний в суде
-
"Зенит" снова сильнее "Спартака", поражение "Локомотива": все результаты 19-го тура РПЛ
-
Тарасов попрощался с "Рубином"
-
Суд вынес решение по участникам массовой драки на матче "Зенит" - "Спартак"
-
"Тамбов" и "Урал" сыграли вничью в последнем матче РПЛ в 2020 году
-
Холанд - лучший игрок Бундеслиги в ноябре
-
3
Куман пожаловался на календарь "Барселоны"
-
Футболистам "Тамбова" начнут выплачивать долги по зарплате
-
"Шальке" подтвердил увольнение главного тренера
-
Кокорин может покинуть "Спартак"
-
Дзюба не обращался в РФС за помощью в расследовании дела о публикации интимного видео
-
Месси не примет решение об уходе из "Барселоны" ранее конца января
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14