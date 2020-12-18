Журналист Романо назвал сумму трансфера Траоре в "Манчестер Юнайтед"
Журналист Фабрицио Романо сообщил о деталях грядущего трансфера нападающего "Аталанты" Амада Траоре в "Манчестер Юнайтед".
"Траоре получил все необходимые документы на переезд в Англию. "МЮ" заплатит 25 миллионов евро плюс 15 миллионов в виде бонусов.
Траоре является воспитанником "Аталанты". Его переход в "МЮ" завершится в январе 2021 года.
В составе клуба игрок провел пять игр и забил один гол.
Читайте также: "Манчестер Юнайтед" подписал сына Руни. | http://soccernews.ru
главное
-
Неймар - автор лучшего гола группового этапа Лиги Чемпионов
-
"Зенит" снова сильнее "Спартака", поражение "Локомотива": все результаты 19-го тура РПЛ
-
Кокорин может покинуть "Спартак"
-
Месси не примет решение об уходе из "Барселоны" ранее конца января
-
Названы претенденты на звание лучшего игрока группового этапа Лиги Чемпионов
Лента новостей
-
Ибрагимович снова выбыл из-за травмы
-
Журналист Романо назвал сумму трансфера Траоре в "Манчестер Юнайтед"
-
Куман высказался о положении Пуча в "Барселоне"
-
Кокорин улетел на Мальдивы без разрешения "Спартака"
-
Агент рассказал, сколько "Спартак" требовал у "Фиорентины" за Кокорина
-
Месси получил награду от князя Монако
-
Неймар - автор лучшего гола группового этапа Лиги Чемпионов
-
1
Кокорин отправился в отпуск на Мальдивы
-
Широков отказался от дачи показаний в суде
-
"Зенит" снова сильнее "Спартака", поражение "Локомотива": все результаты 19-го тура РПЛ
-
Тарасов попрощался с "Рубином"
-
Суд вынес решение по участникам массовой драки на матче "Зенит" - "Спартак"
-
"Тамбов" и "Урал" сыграли вничью в последнем матче РПЛ в 2020 году
-
Холанд - лучший игрок Бундеслиги в ноябре
-
3
Куман пожаловался на календарь "Барселоны"
-
Футболистам "Тамбова" начнут выплачивать долги по зарплате
-
"Шальке" подтвердил увольнение главного тренера
-
Кокорин может покинуть "Спартак"
-
Дзюба не обращался в РФС за помощью в расследовании дела о публикации интимного видео
-
Месси не примет решение об уходе из "Барселоны" ранее конца января
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18