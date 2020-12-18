Журналист Романо назвал сумму трансфера Траоре в "Манчестер Юнайтед"

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Журналист Романо назвал сумму трансфера Траоре в "Манчестер Юнайтед"

Журналист Фабрицио Романо сообщил о деталях грядущего трансфера нападающего "Аталанты" Амада Траоре в "Манчестер Юнайтед".

"Траоре получил все необходимые документы на переезд в Англию. "МЮ" заплатит 25 миллионов евро плюс 15 миллионов в виде бонусов.

Траоре является воспитанником "Аталанты". Его переход в "МЮ" завершится в январе 2021 года.

В составе клуба игрок провел пять игр и забил один гол.

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