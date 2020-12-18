Хави не покинет "Аль-Садд" раньше 2022 года
Наставник "Аль-Садда" Хави поделился планами на будущее.
"Хотя позже и настанет время для следующего этапа в моей карьере, на данный момент я сконцентрирован на получении удовольствия от времени, проводимого здесь. Я хочу извлечь максимум из возможности сыграть небольшую роль в захватывающем путешествии Катара к 2022 году", - приводит слова Хави Mundo Deportivo.
Напомним, что некоторые из кандидатов в президенты "Барселоны" хотят, чтобы Хави возглавил каталонский клуб.
Читайте также: France Football назвал лучших полузащитников в истории футбола. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Вулверхэмптон" нацелился на нападающего "Ливерпуля"
-
"Атлетик" переиграл "Уэску" в матче Примеры
-
Нападающий "Боруссии" Мукоко вошел в историю Бундеслиги
-
Радимов высказался о чемпионской гонке РПЛ
-
Дортмундская "Боруссия" проиграла "Униону"
-
"Манчестер Сити" готов расстаться с Зинченко
-
Экс-тренер "Барселоны" может возглавить "Спартак"
-
Маккенни стал футболистом года в США
-
Хави не покинет "Аль-Садд" раньше 2022 года
-
Ибрагимович снова выбыл из-за травмы
-
Журналист Романо назвал сумму трансфера Траоре в "Манчестер Юнайтед"
-
Куман высказался о положении Пуча в "Барселоне"
-
Кокорин улетел на Мальдивы без разрешения "Спартака"
-
Агент рассказал, сколько "Спартак" требовал у "Фиорентины" за Кокорина
-
Месси получил награду от князя Монако
-
Неймар - автор лучшего гола группового этапа Лиги Чемпионов
-
1
Кокорин отправился в отпуск на Мальдивы
-
Широков отказался от дачи показаний в суде
-
"Зенит" снова сильнее "Спартака", поражение "Локомотива": все результаты 19-го тура РПЛ
-
Тарасов попрощался с "Рубином"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аль-Шорта
|17
|42
|2
|Аль-Райян
|17
|38
|3
|Аль-Садд
|17
|32
|4
|Аль-Гарафа
|17
|28
|5
|Аль-Араби
|17
|24
|6
|Аль-Сайлия
|17
|23
|7
|Аль-Вакрах
|17
|19
|8
|Аль-Ахли
|17
|19
|9
|Катар СК
|17
|17
|10
|Аль-Хор
|17
|14
|11
|Умм Салал
|17
|14
|12
|Аль-Шханех
|17
|10