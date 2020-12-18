Хави не покинет "Аль-Садд" раньше 2022 года

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Хави не покинет "Аль-Садд" раньше 2022 года

Наставник "Аль-Садда" Хави поделился планами на будущее.

"Хотя позже и настанет время для следующего этапа в моей карьере, на данный момент я сконцентрирован на получении удовольствия от времени, проводимого здесь. Я хочу извлечь максимум из возможности сыграть небольшую роль в захватывающем путешествии Катара к 2022 году", - приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, что некоторые из кандидатов в президенты "Барселоны" хотят, чтобы Хави возглавил каталонский клуб.

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