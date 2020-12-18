Маккенни стал футболистом года в США
Хавбек "Ювентуса" Уэстон Маккенни стал игроком года в США.
Как сообщает ESPN, 22-летний футболист туринского клуба набрал 44% голосов. Следом за ним расположились полузащитник "Челси" Кристиан Пулишич (27%) и защитник "Барселоны" Серджиньо Дест.
Напомним, что в 2019 году награда досталась Пулишичу.
В этом сезоне на счету Маккенни два гола и два ассиста в 13 матчах.
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|26
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|Милан
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|8
|Хеллас Верона
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|9
|Парма
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|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
|26
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|Торино
|26
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|16
|Сампдория
|26
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|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
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|Брешия
|27
|17