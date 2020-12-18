Маккенни стал футболистом года в США

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Маккенни стал футболистом года в США

Хавбек "Ювентуса" Уэстон Маккенни стал игроком года в США.

Как сообщает ESPN, 22-летний футболист туринского клуба набрал 44% голосов. Следом за ним расположились полузащитник "Челси" Кристиан Пулишич (27%) и защитник "Барселоны" Серджиньо Дест.

Напомним, что в 2019 году награда досталась Пулишичу.

В этом сезоне на счету Маккенни два гола и два ассиста в 13 матчах.

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