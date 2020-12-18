Экс-тренер "Барселоны" может возглавить "Спартак"
Журналист Алексей Андронов поделился информацией о кандидатуре нового тренера в "Спартаке".
"В "Спартаке" как всегда все очень интересно. Тедеско еще никуда не ушел, ничего не понятно с ним, однако работа кипит. Профайл Кике Сетьена уже на столе у Леонида Федуна и в сумочке у Заремы Салиховой.
Однако это не все! Франко Камоцци не готов уступать поул-позишн. У него свои идеи. По сути, уже ведутся переговоры. И вот сегодня пришел первый отказ. Тренер хороший, в России работал. Но - не могу, говорит. Не поймет "бывшая". Я ж не Мирча Луческу какой..." - сообщил Андронов.
Напомним, что Сетьен с января по август 2020 года возглавлял "Барселону".
Читайте также: "Спартак" может уволить Тедеско уже зимой. | http://soccernews.ru
главное
-
Кокорин улетел на Мальдивы без разрешения "Спартака"
-
Неймар - автор лучшего гола группового этапа Лиги Чемпионов
-
"Зенит" снова сильнее "Спартака", поражение "Локомотива": все результаты 19-го тура РПЛ
-
Кокорин может покинуть "Спартак"
-
Месси не примет решение об уходе из "Барселоны" ранее конца января
Лента новостей
-
"Вулверхэмптон" нацелился на нападающего "Ливерпуля"
-
"Атлетик" переиграл "Уэску" в матче Примеры
-
Нападающий "Боруссии" Мукоко вошел в историю Бундеслиги
-
Радимов высказался о чемпионской гонке РПЛ
-
Дортмундская "Боруссия" проиграла "Униону"
-
"Манчестер Сити" готов расстаться с Зинченко
-
Экс-тренер "Барселоны" может возглавить "Спартак"
-
Маккенни стал футболистом года в США
-
Хави не покинет "Аль-Садд" раньше 2022 года
-
Ибрагимович снова выбыл из-за травмы
-
Журналист Романо назвал сумму трансфера Траоре в "Манчестер Юнайтед"
-
Куман высказался о положении Пуча в "Барселоне"
-
Кокорин улетел на Мальдивы без разрешения "Спартака"
-
Агент рассказал, сколько "Спартак" требовал у "Фиорентины" за Кокорина
-
Месси получил награду от князя Монако
-
Неймар - автор лучшего гола группового этапа Лиги Чемпионов
-
1
Кокорин отправился в отпуск на Мальдивы
-
Широков отказался от дачи показаний в суде
-
"Зенит" снова сильнее "Спартака", поражение "Локомотива": все результаты 19-го тура РПЛ
-
Тарасов попрощался с "Рубином"