Экс-тренер "Барселоны" может возглавить "Спартак"

Журналист Алексей Андронов поделился информацией о кандидатуре нового тренера в "Спартаке".

"В "Спартаке" как всегда все очень интересно. Тедеско еще никуда не ушел, ничего не понятно с ним, однако работа кипит. Профайл Кике Сетьена уже на столе у Леонида Федуна и в сумочке у Заремы Салиховой.

Однако это не все! Франко Камоцци не готов уступать поул-позишн. У него свои идеи. По сути, уже ведутся переговоры. И вот сегодня пришел первый отказ. Тренер хороший, в России работал. Но - не могу, говорит. Не поймет "бывшая". Я ж не Мирча Луческу какой..." - сообщил Андронов.

Напомним, что Сетьен с января по август 2020 года возглавлял "Барселону".

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