Кандидат в президенты "Барселоны" Бенедито высказался о возможном интересе ПСЖ к Месси
Кандидат в президенты "Барселоны" Агусти Бенедито прокомментировал будущее Лионеля Месси.
"Разумеется, мы хотим, чтобы Месси остался в "Барсе". Он лучший футболист мира. Мне известно о желании Лео уйти минувшим летом, и такое желание возникло не потому, что он встал не с той ноги. Если его позиция не изменится, то с финансовой точки зрения мы не сможем тягаться с каким-либо другим клубом в Европе, который хочет Месси.
Когда я услышал слова Неймара о желании играть с Месси я сказал: "Черт возьми, берегись этих парней". ПСЖ владеют люди из Катара, а они организаторы чемпионата мира, у них полное руководство над своим клубом... Если бы ПСЖ хотел Месси, мы бы не смогли конкурировать в финансовом плане.
Надеюсь, придет день, когда Месси скажет, что после 20 лет в "Барселоне" он хочет остаться", - приводит слова Бенедито Marca.
Напомним, что контракт Месси с клубом истекает летом 2021 года.
Читайте также: Месси не примет решение об уходе из "Барселоны" ранее конца января. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14