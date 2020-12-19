Кандидат в президенты "Барселоны" Бенедито высказался о возможном интересе ПСЖ к Месси

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Кандидат в президенты "Барселоны" Бенедито высказался о возможном интересе ПСЖ к Месси

Кандидат в президенты "Барселоны" Агусти Бенедито прокомментировал будущее Лионеля Месси.

"Разумеется, мы хотим, чтобы Месси остался в "Барсе". Он лучший футболист мира. Мне известно о желании Лео уйти минувшим летом, и такое желание возникло не потому, что он встал не с той ноги. Если его позиция не изменится, то с финансовой точки зрения мы не сможем тягаться с каким-либо другим клубом в Европе, который хочет Месси.

Когда я услышал слова Неймара о желании играть с Месси я сказал: "Черт возьми, берегись этих парней". ПСЖ владеют люди из Катара, а они организаторы чемпионата мира, у них полное руководство над своим клубом... Если бы ПСЖ хотел Месси, мы бы не смогли конкурировать в финансовом плане.

Надеюсь, придет день, когда Месси скажет, что после 20 лет в "Барселоне" он хочет остаться", - приводит слова Бенедито Marca.

Напомним, что контракт Месси с клубом истекает летом 2021 года.

Читайте также: Месси не примет решение об уходе из "Барселоны" ранее конца января. | http://soccernews.ru
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