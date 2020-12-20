"Брайтон" и "Шеффилд" поделили очки в матче АПЛ
В рамках 14-го тура АПЛ "Брайтон" сыграл вничью с "Шеффилдом".
"Брайтон" по-прежнему занимает 16-е место, а "Шеффилд" - последнее.
"Брайтон" - "Шеффилд Юнайтед" 1:1
Голы: Богл, 63 - 0:1, Уэлбек, 87 - 1:1
"Брайтон": Санчес, Уайт (Зекири, 72), Данк, Уэбстер, Велтман (Джаханбахш, 46), Лаллана, Марч, Биссума, Троссард, Мопе (Уэлбек, 66), Коннолли.
"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл, Башем, Робинсон, Стивенс, Ампаду, Флек (Берк, 33), Ландстрем, Болдок, Иган, Макголдрик (Осборн, 70), Брюстер (Богл, 54).
Удаление: Ландстрем (40).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18