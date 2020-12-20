"Брайтон" и "Шеффилд" поделили очки в матче АПЛ

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"Брайтон" и "Шеффилд" поделили очки в матче АПЛ

В рамках 14-го тура АПЛ "Брайтон" сыграл вничью с "Шеффилдом".

"Брайтон" по-прежнему занимает 16-е место, а "Шеффилд" - последнее.

"Брайтон" - "Шеффилд Юнайтед" 1:1

Голы: Богл, 63 - 0:1, Уэлбек, 87 - 1:1

"Брайтон": Санчес, Уайт (Зекири, 72), Данк, Уэбстер, Велтман (Джаханбахш, 46), Лаллана, Марч, Биссума, Троссард, Мопе (Уэлбек, 66), Коннолли.

"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл, Башем, Робинсон, Стивенс, Ампаду, Флек (Берк, 33), Ландстрем, Болдок, Иган, Макголдрик (Осборн, 70), Брюстер (Богл, 54).

Удаление: Ландстрем (40).

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