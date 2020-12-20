"Сельта" обыграла "Алавес" в матче Примеры

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"Сельта" обыграла "Алавес" в матче Примеры

В рамках 14-го тура испанской Примеры "Сельта" одержала победу над "Алавесом".

Благодаря победе "Сельта" вышла на седьмое место. "Алавес" остается 16-м.

"Сельта" - "Алавес" 2:0

Голы: Мендес, 19 - 1:0, Мендес, 79 - 2:0

"Сельта": Рубен Бланко, Мурильо, Араухо, Оласа, Мальо, Мендес, Бельтран (Фонтан, 75), Тапия, Денис Суарес (Йокушлу, 70), Нолито (Баэса, 70), Аспас.

"Алавес": Пачеко, Эли (Тачи, 40), Дуарте, Лежен, Химо Наварро, Батталья (Ману Гарсия, 85), Пина, Хота (Томаш Тавареш, 74), Риоха (Сайнс, 85), Лукас Перес (Гвидетти, 74), Хоселу.

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