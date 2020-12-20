"Сельта" обыграла "Алавес" в матче Примеры
В рамках 14-го тура испанской Примеры "Сельта" одержала победу над "Алавесом".
Благодаря победе "Сельта" вышла на седьмое место. "Алавес" остается 16-м.
"Сельта" - "Алавес" 2:0
Голы: Мендес, 19 - 1:0, Мендес, 79 - 2:0
"Сельта": Рубен Бланко, Мурильо, Араухо, Оласа, Мальо, Мендес, Бельтран (Фонтан, 75), Тапия, Денис Суарес (Йокушлу, 70), Нолито (Баэса, 70), Аспас.
"Алавес": Пачеко, Эли (Тачи, 40), Дуарте, Лежен, Химо Наварро, Батталья (Ману Гарсия, 85), Пина, Хота (Томаш Тавареш, 74), Риоха (Сайнс, 85), Лукас Перес (Гвидетти, 74), Хоселу.
Читайте также: "Барселона" не смогла обыграть "Валенсию", несмотря на гол Месси. | http://soccernews.ru
главное
-
"Лион" продаст Депая всего за 5 млн евро
-
Чуда не случилось: "Бавария" обыграла "Байер" и вернула себе лидерство в Бундеслиге - разбираем как это случилось!
-
Главные новости дня: 19 декабря
-
Роналду вышел на первое место в списке лучших бомбардиров Серии А
-
Дубль Роналду помог "Ювентусу" разгромить "Парму"
Лента новостей
-
"Интер" и "Милан" добыли победы в Серии А
-
"Боруссия" оштрафовала Тюрама на месячную зарплату за плевок в защитника "Хоффенхайма"
-
ПСЖ может продать Мбаппе в "Реал" из-за убытков на фоне коронавируса
-
Прибыль "Баварии" за прошлый сезон составила менее 10 миллионов евро
-
"Сельта" обыграла "Алавес" в матче Примеры
-
1
Куман оценил шансы "Барселоны" на чемпионство
-
Стали известны даты двух зимних сборов "Спартака"
-
"Брайтон" и "Шеффилд" поделили очки в матче АПЛ
-
Главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль рассказал о травме Ингса
-
Алан Ширер поделился мнением об игре "Арсенала"
-
"Атлетико" предложит Симеоне новый контракт
-
Президент "Реала" Флорентино Перес считает, что футболу нужен новый импульс
-
Маркус Рэшфорд рассказал о ситуации в АПЛ
-
СМИ назвали главных кандидатов на замену Тухелю в ПСЖ
-
"Спартак" хочет продать Кокорина: названа сумма
-
Фрэнк Лэмпард поделился мыслями о шансах "Челси" на победу в АПЛ
-
Нобоа назвал главную футбольную звезду в России
-
Линделеф рассказал, что играет с травмой
-
Вернер сравнил АПЛ и Бундеслигу
-
Маттеус высказался о Сане в "Баварии"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14