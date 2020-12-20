"Аталанта" разгромила "Рому" в матче Серии А

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"Аталанта" разгромила "Рому" в матче Серии А

В рамках 13-го тура "Аталанта" одержала победу над "Ромой".

Благодаря победе "Аталанта" вышла на седьмое место. "Рома" остается четвертой.

"Аталанта" - "Рома" 4:1

Голы: Джеко, 3 - 0:1, Сапата, 59 - 1:1, Гозенс, 70 - 2:1, Муриэль, 72 - 3:1, Иличич, 85 - 4:1

"Аталанта": Голлини, Гозенс (Мохика, 89), Ромеро (Паломино, 46), Гимшити, Хатебур, Пессина (Иличич, 46), Фройлер, Малиновский (Миранчук, 81), де Рон, Толои, Сапата (Муриэль, 72).

"Рома": Миранте, Карсдорп, Манчини, Смоллинг, Спинаццола (Бруно Перес, 66), Мхитарян, Верету (Карлес Перес, 81), Педро (Кристанте, 73), Пеллегрини (Вильяр, 81), Рожер, Джеко.

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