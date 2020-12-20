"Аталанта" разгромила "Рому" в матче Серии А
В рамках 13-го тура "Аталанта" одержала победу над "Ромой".
Благодаря победе "Аталанта" вышла на седьмое место. "Рома" остается четвертой.
"Аталанта" - "Рома" 4:1
Голы: Джеко, 3 - 0:1, Сапата, 59 - 1:1, Гозенс, 70 - 2:1, Муриэль, 72 - 3:1, Иличич, 85 - 4:1
"Аталанта": Голлини, Гозенс (Мохика, 89), Ромеро (Паломино, 46), Гимшити, Хатебур, Пессина (Иличич, 46), Фройлер, Малиновский (Миранчук, 81), де Рон, Толои, Сапата (Муриэль, 72).
"Рома": Миранте, Карсдорп, Манчини, Смоллинг, Спинаццола (Бруно Перес, 66), Мхитарян, Верету (Карлес Перес, 81), Педро (Кристанте, 73), Пеллегрини (Вильяр, 81), Рожер, Джеко.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17