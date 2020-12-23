В "Рубине" отреагировали на слухи об интересе к Кокорину

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов высказался о информации, что клуб заинтересован в форварде "Спартака" Александре Кокорине.

"Нет, это неправда. Клуб решил не подписывать возрастных игроков, которые близки к завершению карьеры. Мы переключились на развитие молодых футболистов - как Кварацхелия, Макаров, Бакаев, Ин Бома. Нам это нравится. Хорошо, что летом мы не смогли подписать Кокорина", - заявил Сайманов.

Ранее сообщалось, что "Спартак" готов расстаться с Кокориным в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне на счету Кокорина два гола с пенальти в 10 играх.

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