Гинер: "Черчесов прежде всего унизил сам себя"

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал интервью наставника сборной России Станислава Черчесова, в котором тот раскритиковал форварда "армейцев" Федора Чалова.

"Не хочу разговаривать с Черчесовым на эту тему. По моему мнению, тренер - не важно клуба или сборной - не должен оскорблять людей, которые не могут ему ответить. Этот позолоченный, этот бездарный, этот чай пьёт… Зачем это? Тем более по телевизору. Мальчик же тебе не ответит.

Черчесов прежде всего унизил сам себя. Он был отличным спортсменом, голкипером сборной. Мы же не позволяем себе оскорблять его и называть не тренером, а физруком.

А почему он оскорбляет футболистов? Заболотный тоже наш футболист - он выходец из нашей школы. Человек играл в "Зените", "Сочи", вызывался в сборную. Ну не вызывай его, раз он бездарный. Я этого не понимаю", - заявил Гинер.

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