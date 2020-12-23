Куман прокомментировал победу над "Вальядолидом"

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Куман прокомментировал победу над "Вальядолидом"

Наставник "Барселоны" Рональду Куман высказался о победе над "Вальядолидом" (3:0).

"Команда сыграла серьезно и сконцентрировано, мы создали немало моментов. У "Барсы" крепкий состав, где есть конкуренция. Это показывает, что при таком сложном графике мы можем предоставить футболистам отдых, чтобы они набрались сил.

Месси счастлив в "Барселоне". Он очень важен для нас с учетом его креативности. Это можно видеть когда, его окружают хорошие футболисты", - приводит слова Кумана Marca.

После 15 туров "Барса" идет в Примере на пятом месте, отставая от лидирующего "Атлетико" на 8 очков.

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