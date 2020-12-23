Куман прокомментировал победу над "Вальядолидом"
Наставник "Барселоны" Рональду Куман высказался о победе над "Вальядолидом" (3:0).
"Команда сыграла серьезно и сконцентрировано, мы создали немало моментов. У "Барсы" крепкий состав, где есть конкуренция. Это показывает, что при таком сложном графике мы можем предоставить футболистам отдых, чтобы они набрались сил.
Месси счастлив в "Барселоне". Он очень важен для нас с учетом его креативности. Это можно видеть когда, его окружают хорошие футболисты", - приводит слова Кумана Marca.
После 15 туров "Барса" идет в Примере на пятом месте, отставая от лидирующего "Атлетико" на 8 очков.
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14