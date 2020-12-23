Гинер высказался о будущем Гончаренко в ЦСКА
Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал возможную отставку наставника команды Виктора Гончаренко.
"Гончаренко - тренер ЦСКА. Что будет завтра - я не знаю. Даже не знаю, что со мной завтра будет. Меня вообще все устраивает.
Доработает ли он до конца сезона? Я не могу ответить на этот вопрос, так как для этого требуется конкретное мнение совета директоров. А я только один из его членов", - приводит слова Гинера "Спорт-Экспресс".
Гончаренко тренирует ЦСКА с 2016 года. После 19 туров клуб идет в РПЛ на втором месте.
Читайте также: Гончаренко будет готовить ЦСКА ко второй части сезона. | http://soccernews.ru
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