Тухель попросит ПСЖ подписать Рюдигера
Защитник "Челси" Антонио Рюдигер может перебраться в ПСЖ.
Как сообщает Le Parisien, на трансфере 27-летнего немца настаивает тренер парижан Томас Тухель. Напомним, что Рюдигер не против смены клуба, так как получает мало игровой практики.
Контракт Рюдигера с клубом истекает летом 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.
В текущем сезоне Рюдигер принял участие в пяти играх.
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