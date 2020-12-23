Тухель попросит ПСЖ подписать Рюдигера

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Тухель попросит ПСЖ подписать Рюдигера

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер может перебраться в ПСЖ.

Как сообщает Le Parisien, на трансфере 27-летнего немца настаивает тренер парижан Томас Тухель. Напомним, что Рюдигер не против смены клуба, так как получает мало игровой практики.

Контракт Рюдигера с клубом истекает летом 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Рюдигер принял участие в пяти играх.

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