Лангле поддержал Ваге после гола "Вальядолиду"

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Лангле поддержал Ваге после гола "Вальядолиду"

Защитник "Барселоны" Клеман Лангле поддержал Муссу Ваге, который восстанавливается после тяжелой травмы.

После гола в ворота "Вальядолида" (3:0) Лангле показал футболку с фамилией Ваге.

Напомним, что Ваге выбыл на девять месяцев из-за разрыва передней и задней крестообразных связок, а также боковой связки колена.

Ваге перебрался в структуру "Барсы" в 2018 году. В этом сезоне сенегалец находится в аренде в ПАОК.

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