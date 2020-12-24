"Милан" интересуется французским защитником

Защитник "Страсбура" Мохамед Симакан попал в сферу интересов "Милана".

По сведениям Calciomercato, "россонери" видят в 20-летнем французе замену Матео Мусаккио.

Отмечается, что "Страсбур" оценивает своего игрока в 15 миллионов евро. Сам футболист мечтает выступать за "Милан".

Соглашение Симакана с клубом действует до лета 2023 года. В составе клуба он провел 36 игр и забил один гол.

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