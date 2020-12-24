"Милан" интересуется французским защитником

Теги мохамед симаканмиланстрасбуртрансферы

"Милан" интересуется французским защитником

Защитник "Страсбура" Мохамед Симакан попал в сферу интересов "Милана".

По сведениям Calciomercato, "россонери" видят в 20-летнем французе замену Матео Мусаккио.

Отмечается, что "Страсбур" оценивает своего игрока в 15 миллионов евро. Сам футболист мечтает выступать за "Милан".

Соглашение Симакана с клубом действует до лета 2023 года. В составе клуба он провел 36 игр и забил один гол.

Читайте также: "Милан" включился в борьбу за Эриксена. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Чешский тренер выразил готовность возглавить "Спартак"

Чешский тренер выразил готовность возглавить "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов