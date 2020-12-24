"Милан" интересуется французским защитником
Защитник "Страсбура" Мохамед Симакан попал в сферу интересов "Милана".
По сведениям Calciomercato, "россонери" видят в 20-летнем французе замену Матео Мусаккио.
Отмечается, что "Страсбур" оценивает своего игрока в 15 миллионов евро. Сам футболист мечтает выступать за "Милан".
Соглашение Симакана с клубом действует до лета 2023 года. В составе клуба он провел 36 игр и забил один гол.
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|63
|2
|Лацио
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|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
|26
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|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17