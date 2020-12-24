Фанаты "Локомотива" отпраздновали уход Кикнадзе и Мещерякова

Фанаты "Локомотива" отпраздновали уход из клуба председателя совета директоров Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе.

Фанатское объединение "United South" в честь этого устроили файер-шоу. Фанаты использовали баннеры: "Мы здесь ни на что не влияем?", "Только Семин" и "Прощайте, #########".

Напомним, что места Кикнадзе и Мещерякова заняли Владимир Леонченко и Александр Плутник соответственно.

После 19 туров "Локомотив" идет в РПЛ на восьмой позиции.

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