Фанаты "Локомотива" отпраздновали уход Кикнадзе и Мещерякова
Фанаты "Локомотива" отпраздновали уход из клуба председателя совета директоров Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе.
Фанатское объединение "United South" в честь этого устроили файер-шоу. Фанаты использовали баннеры: "Мы здесь ни на что не влияем?", "Только Семин" и "Прощайте, #########".
Празднование ухода #kickнадземещерякoff pic.twitter.com/VLGhzW0fPf— Фанаты «Локомотива» (@unitedsouth) December 24, 2020
Напомним, что места Кикнадзе и Мещерякова заняли Владимир Леонченко и Александр Плутник соответственно.
После 19 туров "Локомотив" идет в РПЛ на восьмой позиции.
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