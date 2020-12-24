Месси высоко отозвался о Яне Облаке

Капитан "Барселоны" Лионель Месси высказался о голкипере "Атлетико" Яне Облаке.

"Мне нравится играть против него. Он один из лучших голкиперов в мире, всегда приятно противостоять лучшим. Это является мотивацией для того, чтобы забить гол, и в каждой игре он показывает, насколько это трудно.

Мне приятно встретиться с ним за пределами поля, но и нравится противостоять ему в играх. Это делает матчи более захватывающими", - приводит слова Месси Sky Sports.

Ранее стало известно, что каждый вратарь, пропустивший гол от Месси, получит специальный подарок.

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