Мбаппе попрощался с Тухелем. Отставка тренера еще официально не подтверждена

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе попрощался с главным тренером команды Томасом Тухелем.

Отметим, что об отставке Тухеля сообщили в СМИ, однако официального подтверждения от клуба не было.

"К сожалению, таков закон футбола, однако никто не забудет вашу работу здесь. Вы стали автором важной страницы в истории клуба. Спасибо, тренер", - написал игрок в инстаграме.

Ранее сообщалось, что новым тренером ПСЖ должен стать Маурисио Почеттино.

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