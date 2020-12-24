Роналду опубликовал рождественский снимок своей семьи

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду показал, как он с семьей встречает Рождество.

Португалец опубликовал фото, где он сидит возле ёлки в окружении своей невесты Джорджины Родригес и четверых детей.

"Мы желаем вам счастливого Рождества! Много любви, здоровья и счастья", - подписал фото Роналду.

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