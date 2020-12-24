Роналду опубликовал рождественский снимок своей семьи

Теги ювентускриштиану роналдуджорджина родригес

Роналду опубликовал рождественский снимок своей семьи

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду показал, как он с семьей встречает Рождество.

Португалец опубликовал фото, где он сидит возле ёлки в окружении своей невесты Джорджины Родригес и четверых детей.

"Мы желаем вам счастливого Рождества! Много любви, здоровья и счастья", - подписал фото Роналду.

Читайте также: СМИ узнали, где Роналду проведёт рождественский отпуск. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Фанаты "Локомотива" отпраздновали уход Кикнадзе и Мещерякова

Фанаты "Локомотива" отпраздновали уход Кикнадзе и Мещерякова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов