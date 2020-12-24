Роналду опубликовал рождественский снимок своей семьи
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду показал, как он с семьей встречает Рождество.
Португалец опубликовал фото, где он сидит возле ёлки в окружении своей невесты Джорджины Родригес и четверых детей.
"Мы желаем вам счастливого Рождества! Много любви, здоровья и счастья", - подписал фото Роналду.
Читайте также: СМИ узнали, где Роналду проведёт рождественский отпуск. | http://soccernews.ru
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|Команда
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|26
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|Интер Милан
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17