РФС наказал "Зенит" и "Спартак" за стычку болельщиков

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РФС наказал "Зенит" и "Спартак" за стычку болельщиков

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС определился с наказанием по итогам встречи "Зенит" - "Спартак" (3:1).

Так, "Зенит" был оштрафован на 410 тысяч рублей за необеспечение принимающей стороной безопасности на стадионе, за неправомерные действия фанатов, за массовые нарушения зрителями обязательных требований раздела III Санитарного регламента чемпионата, а также за скандирование болельщиками оскорбительных выражений.

В свою очередь "Спартак" был наказан штрафом в размере 100 тысяч рублей за неправомерные действия болельщиков.

Напомним, что во время игры между фанатами "Зенита" и "Спартака" произошла стычка, которую остановили с помощью ОМОН.

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