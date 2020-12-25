"Локомотиву" не нужен Асхабадзе

"Локомотив" не заинтересован в услугах генерального директора "Факела" Романа Асхабадзе, сообщает "Чемпионат".

Ранее появилась информация, что новый гендир "железнодорожников" Владимир Леонченко предлагал кандидатуру Асхабадзе на пост исполнительного директора.

Отметим, что Асхабадзе в свое время занимал пост генерального директора "Спартака".

После 19 туров "Локомотив" идет в РПЛ на восьмой позиции.

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