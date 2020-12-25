"Локомотиву" не нужен Асхабадзе
"Локомотив" не заинтересован в услугах генерального директора "Факела" Романа Асхабадзе, сообщает "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что новый гендир "железнодорожников" Владимир Леонченко предлагал кандидатуру Асхабадзе на пост исполнительного директора.
Отметим, что Асхабадзе в свое время занимал пост генерального директора "Спартака".
После 19 туров "Локомотив" идет в РПЛ на восьмой позиции.
Читайте также: Стала известна зарплата нового гендиректора "Локомотива". | http://soccernews.ru
главное
-
Марсело близок к уходу из "Реала"
-
По два игрока из "Зенита", "Спартака" и "Краснодара" включены в символическую сборную первой части сезона РПЛ по версии Opta
-
Тухель установил рекорд Лиги 1 по проценту побед с одной командой
-
Широков прокомментировал приговор суда по делу об избиении арбитра Данченкова
-
"Сочи" заинтересован в аренде игроков "Зенита" и "Спартака"
Лента новостей
-
Корнеев вошел в тренерский штаб "Краснодара"
-
"Вольфсбург" назвал "Тоттенхэму" стоимость Вегорста
-
"Локомотиву" не нужен Асхабадзе
-
Депутат Хинштейн высказался об интимном видео Дзюбы
-
РФС наказал "Зенит" и "Спартак" за стычку болельщиков
-
Жене Тарасова приходится массировать футболисту ноги и называть его господином из-за проигрыша в настольную игру
-
Арбитр Данченков отреагировал на приговор Широкову
-
Марсело близок к уходу из "Реала"
-
По два игрока из "Зенита", "Спартака" и "Краснодара" включены в символическую сборную первой части сезона РПЛ по версии Opta
-
1
Адвокат Широкова: "Это позор Данченкова на всю его жизнь. Мы разорвали их в хлам"
-
"Тоттенхэм" нацелился на хавбека "РБ Лейпциг"
-
Мхитарян - лучший игрок Армении в 2020 году
-
"Коррупционное решение": адвокат Данченкова высказался о приговоре Широкову
-
Тухель установил рекорд Лиги 1 по проценту побед с одной командой
-
"Эвертон" может усилиться украинским вингером
-
"Реал" назвал диагноз травмированного Родриго
-
Широков прокомментировал приговор суда по делу об избиении арбитра Данченкова
-
Уткин порассуждал о ситуации с отказом Тедеско продлевать контракт со "Спартаком"
-
"Атлетико" оспорит дисквалификацию Триппьера
-
"Уфа" избавилась от Алиева