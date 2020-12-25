"Вольфсбург" назвал "Тоттенхэму" стоимость Вегорста

Теги вольфсбургтоттенхэмтрансферы

"Вольфсбург" назвал "Тоттенхэму" стоимость Вегорста

"Тоттенхэм" интересуется форвардом "Вольфсбурга" Ваутом Вегорстом.

По сведениям журналиста Кристиана Фалька, "волки" готовы отпустить 28-летнего голландца за 35 миллионов евро.

Вегорст выступает за "Вольфсбург" с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

В этом сезоне Вегорст провел 18 игр, в которых забил 13 голов и отдал один ассист.

Читайте также: "Тоттенхэм" нацелился на хавбека "РБ Лейпциг". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

РФС наказал "Зенит" и "Спартак" за стычку болельщиков

РФС наказал "Зенит" и "Спартак" за стычку болельщиков

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов