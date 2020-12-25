"Вольфсбург" назвал "Тоттенхэму" стоимость Вегорста

"Тоттенхэм" интересуется форвардом "Вольфсбурга" Ваутом Вегорстом.

По сведениям журналиста Кристиана Фалька, "волки" готовы отпустить 28-летнего голландца за 35 миллионов евро.

Вегорст выступает за "Вольфсбург" с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

В этом сезоне Вегорст провел 18 игр, в которых забил 13 голов и отдал один ассист.

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