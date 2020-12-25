Корнеев вошел в тренерский штаб "Краснодара"

Теги краснодармурад мусаев

Корнеев вошел в тренерский штаб "Краснодара"

Виталий Корнеев присоединился к тренерскому штабу "Краснодара".

Как сообщает сайт клуба, Корнеев пришел на замену Игорю Захаряку и станет помощником Мурада Мусаева.

Отметим, что ранее Корнеев тренировал юношескую команду "Краснодара" до 16 лет.

После 19 туров "Краснодар" идет в РПЛ на седьмом месте.

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